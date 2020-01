Mark Lanegan: in concerto a Bologna il 30 maggio 2020. Tutte le info

Dopo il grandioso concerto al Fabrique di Milano dello scorso 27 novembre, Mark Lanegan ha annunciato il suo ritorno in Italia previsto per il prossimo 30 maggio 2020 al Teatro Manzoni di Bologna.

Fresco della pubblicazione dell'ultimo album "Somebody’s Knocking", uscito lo scorso 18 ottobre, la voce degli Screaming Trees pubblicherà il prossimo aprile un'ulteriore EP dal titolo "Straight Songs of Sorrow", in cui ospiterà molti musicisti di primo livello tra cui John Paul Jones dei Led Zeppelin.

BIGLIETTI:

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di venerdì 10 gennaio.

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di lunedì 13 gennaio.