Green Day, comparsa online la probabile tracklist del nuovo album Father of All…! Guarda la foto

Il 7 febbraio prossimo uscirà il tredicesimo album di inediti dei Green Day, dal titolo Father of All Mot*******ers e tra i fan cresce l’attesa. Proprio oggi, a un mese esatto dalla pubblicazione del disco, online è comparsa quella che potrebbe essere la probabile tracklist.

Come riportato dal sito greendayfans.com, sembra che un fan della band di nome Jason abbia ricevuto per posta l’artwork del nuovo album dei Green Day e che dunque sia stato proprio lui a rivelare quelli che potrebbero essere i titoli dei nuovi pezzi. “Immaginate la mia sorpresa quando un pacco anonimo, spedito dalla California, è arrivato nella mia cassetta della posta con dentro l’album che tutti stiamo aspettando – ha raccontato Jason, come riportato dal sito dei fan – ossia Father of All Mot*******ers dei Green Day, la cui uscita è prevista per il 7 febbraio 2020!”.

null null

In realtà, Jason non ha ricevuto il disco: “Il mio entusiasmo iniziale è leggermente diminuito quando ho scoperto che il pacco conteneva solo la copertina del vinile del tredicesimo album dei Green Day, senza nulla al suo interno – ha continuato il fan – di certo comunque non mi lamento”. La band non ha commentato il racconto di Jason, tuttavia la tracklist pubblicata potrebbe essere affidabile, considerando che contiene non solo la title track dell’album ma anche il recente singolo Fire Ready Aim, così come diverse altre canzoni il cui titolo Billie Joe Armstrong aveva rivelato in un’intervista per Kerrang qualche mese fa, come ad esempio Junkies On A High e Sugar Youth.

In quell’occasione il cantante ha rivelato anche nell’album sarebbe stata inserita anche una canzone, Bulletproof Backpack, ripresa dalla hit di Joan Jett dal titolo Do You Wanna Touch Me. Questo brano sembra non comparire nella tracklist diffusa online, dove però figura un brano dal titolo Oh Yeah!, un’espressione ricorrente nella canzone originale che potrebbe essere quindi stata scelta come titolo. In attesa di scoprire la tracklist ufficiale, ecco intanto quella diffusa dal sito dei fan:

1. Father Of All…

2. Fire, Ready, Aim

3. Oh Yeah!

4. Meet Me On The Roof

5. I Was A Teenage Teenager

6. Stab You In The Heart

7. Sugar Youth

8. Junkies On A High

9. Take The Money And Crawl

10. Graffitia