Guns N' Roses: Slash ha rivelato quali sono i suoi album preferiti di tutti i tempi!

Qual è l'album preferito di Slash? In un'intervista per Jonesy's Jukebox, trasmissione radiofonica dell’emittente californiana KLOS, il chitarrista dei Guns N' Roses ha risposto a questa domanda, restringendo il campo ad una manciata di dischi dei Rolling Stones: "I Black Sabbath sono una delle mie band preferite, ma se devo scegliere un disco preferito, è probabilmente o Beggars Banquet o Let It Bleed dei Rolling Stones", ha affermato il chitarrista. "In realtà, Sticky Fingers, Let It Bleed, Beggars Banquet e Exile on Main St., questi quattro dischi di fila sono praticamente la mia musica preferita di tutti i tempi", ha continuato il musicista sui quattro album dei Rolling Stones, pubblicati tra il 1968 e il 1972.

Slash ha poi raccontato che l'EP The $5.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited dei Metallica del 1987 è "uno dei migliori dischi di cover di tutti i tempi. Ciò che mi piace davvero di una cover è quando l'artista si relaziona realmente con il materiale originale e questo diventa parte della sua personalità. Penso sia davvero fico", ha concluso.