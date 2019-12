Guns N' Roses, Duff McKagan: “Izzy Stradlin non ha voluto partecipare al reunion tour”

Il bassista dei Guns N' Roses, Duff McKagan, ha raccontato che l'ex compagno di band Izzy Stradlin "semplicemente non voleva partecipare al reunion tour” della band.

Stradlin era stato invitato a tornare e pareva avrebbe preso parte ad almeno un concerto, ma l’idea non si è concretizzata. "Non credo che abbia mai voluto farlo", ha dichiarato McKagan in un’intervista per Classic Rock. "Abbiamo cercato di far funzionare la cosa, ma non ci siamo riusciti. E in una situazione come la nostra o ci sali o non ci sali, perché il treno parte. La cosa positiva è che a Slash piace molto suonare con Richard Fortus. Vanno d'accordo alla grande per quanto riguarda il rapporto tra chitarristi", ha aggiunto.

All'inizio del 2019 McKagan aveva già raccontato che i Guns N'Roses avevano fatto allestire un impianto per Stradlin per unirsi a loro nelle prove per il tour, tenendo aperta l'opzione per almeno tre mesi: "Volevamo assolutamente farlo e penso che lui abbia apprezzato il pensiero, ma non è mai venuto a provare", aveva spiegato il bassista.

I Guns N' Roses saranno in Italia il prossimo 12 giugno al Firenze Rocks Festival, un evento firmato Virgin Radio.