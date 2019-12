I Green Day hanno donato 2000 dollari ad un giovane promoter per pagare i danni causati da un concerto. Guarda la foto

I Green Day hanno donato 2.000 dollari per coprire i danni causati da un concerto punk hardcore dei Wacko in un ristorante Denny's a Santa Ana in California, il 14 dicembre scorso. Il coinvolgimento del pubblico ha prodotto infatti oltre 1.000 dollari di danni; ed alla fine dello spettacolo è stato chiesto al giovane oragizzatore dell’evento, lo studente liceale Bryson Del Valle, di pagare il conto. Parlando con Billboard, Del Valle ha raccontato che prima il manager del Denny's "è stato super gentile per tutto il tempo", poi gli ha chiesto 1.800 dollari "tramite assegno circolare o vaglia postale".

La storia del diciassettenne è diventata virale, tanto da avviare una raccolta fondi alla quale hanno partecipato anche i Green Day. La band ha inviato un messaggio al ragazzo: "Ehi Bryson chiamaci! Vogliamo suonare per il Bastards Club (nome della società di Del Valle che si occupa organizzare concerti). Love, Green Day". Il gruppo ha poi pubblicato la ricevuta del pagamento in una story del suo profilo Instagram, scrivendo: "I ragazzi stanno bene".

Nel 2020 i Green Day saranno in concerto in Italia, il 10 e l’11 giugno, rispettivamente al Milano Summer Festival e al Firenze Rocks. Virgin Radio è la radio ufficiale del tour della band.