Pete Townshend sostiene che gli Who abbiano inventato l'heavy metal e che i Led Zeppelin li abbiano copiati

Nel corso di un'intervista rilasciata al Toronto Sun, il chitarrista degli Who Pete Townshend ha parlato dei primi giorni della band e dell'influenza che il quartetto inglese abbia avuto sul sul genere rock, dicendo che in qualche modo siano stati gli inventori dell'heavy metal.

"Abbiamo inventato l'heavy metal con "Live at Leeds". Siamo stati copiati da così tante band, principalmente dai Led Zeppelin... Sai, batteria pesante, basso pesante, chitarra pesante e alcune di quelle band, come Jimi Hendrix per esempio, sono riusciti a farlo molto meglio di noi."

"I Cream, con Eric Clapton e Jack Bruce e Ginger Baker, arrivarono nel '67, lo stesso anno di Jimi Hendrix, e in un certo senso ci rubarono "le idee"." In Riferimento al nuovo album "WHO", uscito lo scorso 6 dicembre, il leggendario chitarrista ha aggiunto: "Per le persone che vogliono ascoltare quel vecchio suono "heavy metal" ci sono molte band che possono fornirlo. Non è esattamente quello che possiamo fare oggi. Anche se volessimo, non è mai stato in cima alla mia lista di desideri."

Parando ancora dell'influenza della band sulla storia del rock, Townshend ha affermato che anche che gli Who abbiano avuto un impatto anche sulla scena punk: "Non dobbiamo dimenticare che i Sex Pistols suonavano due o tre canzoni della band nel loro set a Londra."