Oasis: Liam Gallagher pensa che la band potrebbe riunirsi per Glastonbury 2021

Liam Gallagher sostiene che gli Oasis potrebbero suonare a Glastonbury 2021.

È quanto ha dichiarato il più giovane dei fratelli Gallagher attraverso un commento su Twitter.



Liam, che ha appena terminato il suo "Why Me? Why Not." Tour in Australia, ha risposto ad una domanda che gli è stata posta sul suo profilo: "LG, pensi che questo titolo possa essere vero? "Gli Oasis si riuniranno per uno spettacolo unico al 50° anniversario di Glastonbury 2020"? Cosa ne pensi?". "Troppo presto", ha risposto Liam, prima di aggiungere: "Il piccolo amico ha minacciato di prendersi un anno di pausa, che consiglio vivamente. Spero che possa schiaristi un po' le idee e bingo, potremo partecipare l'anno successivo"

Too soon the little fella has threatened to take a year off which I highly recommend so I reckon he’ll give his head a good shake and bingo we’ll be on for the following year isn’t it