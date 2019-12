Il miglior affare dei Mötley Crüe è stato riacquistare la proprietà del proprio catalogo per dieci milioni di dollari!

Il manager dei Mötley Crüe, Allen Kovac, ha raccontato che uno dei migliori affari che la band abbia mai fatto è stato quando ha speso dieci milioni di dollari per acquistare la proprietà del proprio catalogo dall’ex etichetta discografica.

Grazie a questa decisione, il gruppo ha potuto percepire i diritti sulla musica del biopic The Dirt, che è uno dei motivi per cui il gruppo ha recentemente annunciato il nuovo tour. Kovac ha spiegato che i Mötley Crüe “hanno deciso che sarebbero stati d'accordo con me al contrario dei loro avvocati e business manager. Ci vuole coraggio per provare cose nuove”.

Anche se l'album di maggior successo dei Mötley Crüe, “Dr. Feelgood”, ha compiuto 30 anni, Kovac ha fatto notare ancora che The Dirt ha portato ad uno rinnovamento dell’età dei fan che è passata dai 45-58 anni ai 18-45 anni. “Hanno anche visto aumentare lo streaming della loro musica di oltre il 350 per cento”, ha tenuto a precisare il manager. “I brani dei Mötley Crüe e di artisti simili sono diventati le colonne sonore della vita delle persone, motivo per cui musicisti, manager e case discografiche dovrebbero spostarsi dal 1999 al 2020”, ha concluso Kovac.