Top Gun 2: pubblicato il full trailer di "Top Gun: Maverick", il sequel del leggendario film con Tom Cruise del 1986. Guardalo qui

La prossima estate Tom Cruise ritornerà nella "sua" cabina di pilotaggio all'interno di "Top Gun: Maverick", l'attesissimo sequel del leggendario film del 1986.

Top Gun: Maverick si svolge 34 anni dopo il film originale e vede Tom Cruise riprendere il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell. In questo nuovo capitolo Maverick è un istruttore impegnato nella preparazione di un nuovo gruppo di piloti per il volo. Avrà un compito speciale, preparare i suoi allievi per una "missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai portato a termine". All'interno della sua squadra troverà il tenente Bradley Bradshaw, figlio del defunto amico Nick Bradshaw, alias "Goose".

Queste prime immagini mostrano riprese in live action e aerei reali in ogni angolo dello schermo e l'effetto nostalgia non manca di certo.

All'interno del cast tornerà a vestire i panni di Thomas "Iceman" Kazansky anche Val Kilmer, oltre a nuovi volti come Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell e Ed Harris.

