Coronavirus, rimandata l'uscita di Top Gun: Maverick. Tom Cruise: "Avete aspettato 34 anni, abbiate ancora pazienza"

L'emergenza coronavirus, oltre che a livello sanitario, è una delle più grandi e inattese calamità per ogni settore economico mondiale. Ogni tipo di industria in questo momento sta facendo i conti con l'inaspettato rallentamento dovuto alla chiusura delle attività e anche quella dell'intrattenimento ne è stata duramente colpita. Dai locali ai concerti fino alle sale cinematografiche. Per questo motivo molti film attesi in sala per la prossima primavera/estate stanno subendo cancellazioni e ritardi.

L'ultimo in ordine cronologico è l'attesissimo sequel di Top Gun, precedentemente annunciato nelle sale per il 24 giugno.

"Top Gun: Maverick" è stato cancellato e riprogrammato per la proiezione nelle sale il prossimo 23 dicembre.

Il protagonista e produttore del film, Tom Cruise, che interpreta il capitano Pete "Maverick" Mitchell, ha voluto personalmente scusarsi con tutti i suoi fan attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter:

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone. — Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020

"So che molti di voi hanno aspettato 34 anni per questo momento. Sfortunatamente ci vorrà ancora un po'. Top Gun: Maverick prenderà il volo il prossimo dicembre. Restate tutti al sicuro"

Storicamente la maggior parte dei migliori film della stagione escono durante l'estate. Ma con la rapida diffusione della pandemia, rimane incerto sapere quando riapriranno le sale o quanta voglia avranno gli spettatori di andare al cinema non appena si potrà tornare alla vita che tutti quanti abbiamo condotto fino all'inizio di questa inaspettata crisi.

Non è il primo rinvio per Tom Cruise. Il mese scorso infatti, con la rapida diffusione del virus in Italia, il grande attore americano era già stato costretto a interrompere le riprese di Mission: Impossible 7 che si stavano svolgendo a Venezia e successivamente avrebbero dovuto spostarsi a Roma.