Top Gun Maverick, pubblicato il trailer finale (con la prima immagine di Val Kilmer). Guardalo qui

È stato pubblicato il trailer finale di Top Gun: Maverick, l'attesissimo seguito del film del 1986 che fece decollare la carriera del grande Tom Cruise.

Il film, che originariamente avrebbe dovuto arrivare nelle sale di tutto il mondo nel giugno 2020, ha finalmente una nuova data d'uscita: 25 maggio 2022.

L'uscita dell'ambiziosa pellicola venne posticipata a data da destinarsi a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, Fu lo stesso Tom Cruise (protagonista e produttore), in maniera molto ironica, ad annunciare lo slittamento della data d'uscita del film:

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone.