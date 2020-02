Coronavirus: bloccata la produzione di Mission: Impossible 7. Stavano girando a Venezia

La produzione di Mission: Impossible 7 è stata interrotta a seguito della diffusione dei contagi da coronavirus nel nostro paese.

Le riprese del nuovo capitolo del franchise cinematografico con protagonista Tom Cruise sono iniziate la scorsa settimana a Venezia. Ma il preoccupante aumento dei casi di infezione da virus in Italia, più di 230, ha spinto lo studio di produzione a sospendere le riprese del film.

In una nota rilasciata a The Hollywood Reporter, un portavoce della Paramount Pictures ha dichiarato: “Per garantire la sicurezza e la salute del nostro cast e della nostra troupe, grazie anche alle disposizioni dell'amministrazione veneziana per fermare le riunioni pubbliche in seguito alla minaccia del coronavirus, stiamo posticipando il piano di produzione delle nostre riprese a Venezia di tre settimane, la prima tappa programmata della grande produzione che porterà alla realizzazione di Mission: Impossible 7. Durante questa pausa, siamo consapevoli delle preoccupazioni della troupe e permetteremo a tutti di tornare a casa fino al nuovo inizio delle riprese. Continueremo a monitorare questa situazione e lavoreremo a fianco dei funzionari sanitari e governativi per seguirne l'evoluzione."

Il cast di Mission: Impossible 7 sarà composto tra gli altri da Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Nicholas Hoult, Hayley Atwell e sarà diretto da Christopher McQuarrie. Il rilascio della pellicola è attualmente previsto per il 23 febbraio 2021.