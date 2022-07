Ozzy Osbourne e Sharon festeggiano 40 anni di matrimonio! Scopri la loro storia e guarda le foto più belle della coppia

Oggi Ozzy Osbourne e Sharon festeggiano 40 anni di matrimonio e rappresentano una delle coppie più longeve e durature nella storia del rock. La loro storia è incredibile e sorprendentemente umana, piena di alti e bassi ma sempre nel nome dell'amore, dell'affetto e dell'infinita stima e dedizione reciproca.

Ma come sono stati questi quaranta incredibili anni insieme? Quando ha lasciato i Black Sabbath, Ozzy ha intrapreso la sua carriera da solista ma diventare il “Principe delle Tenebre” non è stato affatto semplice per lui: i primi anni sono stati molto duri per lui e sua moglie Sharon, perché i soldi mancavano e per questo hanno dovuto vivere fronteggiando ristrettezze economiche che non si aspettavano.

“Eravamo entrambi al verde - ha raccontato Ozzy - non avevamo carte di credito, nulla. I contanti che guadagnavo con i concerti li tenevamo in una valigetta ed eravamo costretti a soggiornare in hotel molto economici. La valigetta con i soldi la tenevamo ammanettata al mio polso perché se ci avessero derubato per noi sarebbe stata davvero la fine… devo dire che, però, tutto sommato è stato divertente vivere così, perché non avevamo niente da perdere e tutto da guadagnare. Altrimenti avremmo dovuto chiedere l’elemosina, dei prestiti o persino rubare”.

Se sono riusciti a superare quella fase così difficile, secondo Ozzy il merito è in gran parte della donna che gli è accanto da una vita e che lo ha sempre incoraggiato a lottare, anche e soprattutto in quei momenti: “Quando il primo disco dei Black Sabbath entrò in classifica per me significò avere successo per la prima volta - ha spiegato ancora Ozzy - immaginavo che sarebbe finito prima o poi, ma ci cercavano vari magazine e così ho pensato ‘Questo potrà andare bene per qualche anno, feste ogni sera, donne, vino e rock ‘n’ roll’. Intendo dire, eccoci qui, 50 anni dopo. Eppure sono convinto, senza ombra di dubbio, che se non fosse stato per mia moglie Sharon, io non sarei qui adesso. Non sarei vivo. Lei mi ha sostenuto quando ne avevo bisogno. Mi ha urlato contro quando serviva. In quei momenti non pensavo di meritare di essere trattato così - ha concluso - ma a un certo punto devi muovere il c**o se vuoi riuscire a fare ciò per cui sei qui”.

Dopo la crisi di qualche anno fa, Ozzy e Sharon sono ancora insieme e più uniti che mai: l'ultimo periodo vissuto dal principe delle Tenebre è stato terribile a causa dei numerosi problemi di salute che ha avuto e, anche questa volta, se è riuscito a superarli è stato anche grazie a sua moglie che non lo ha mai abbandonato per tutto il periodo della convalescenza.