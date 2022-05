Kurt Cobain, il proprietario degli Indianapolis Colts ha offerto 2 milioni di dollari per la chitarra di Smells Like Teen Spirit

La leggendaria Fender Mustang che Kurt Cobain ha utilizzato durante le riprese del video di Smells Like Teen Spirit sarà messa all'asta alla fine di maggio. Secondo quanto riportato il proprietario degli Indianapolis Colts, Jim Irsay, avrebbe già fatto una prima offerta di 2 milioni di dollari per lo strumento. La base d'asta iniziale era stimata dalla casa Julien's Auction tra i 600 e gli 800 mila dollari.

Una parte dei profitti ricavati dalla vendita della chitarra, e di altri oggetti appartenuti a Kurt Cobain, andrà alla Kick the Stigma, un'organizzazione benefica per la salute mentale fondata dallo stesso proprietario della squadra di football americano.

Assieme alla leggendaria Fender Mustang del 1969, appartenuta a Kurt Cobain, saranno messi all'asta anche diversi oggetti appartenuti al compianto frontman dei Nirvana nell'ambito dell'evento "Music Icons", che si terrà dal 20 al 22 maggio all'Hard Rock Cafe di New York (e in contemporanea online).

Nell'ultima intervista di Cobain rilasciata a Guitar World, il leggendario frontman dei Nirvana disse: "Sono mancino e non è molto facile trovare chitarre per mancini di alta qualità a prezzi ragionevoli. Ma tra tutte le chitarre del mondo, la Fender Mustang è la mia preferita. Ne ho possedute solo due". La chitarra era stata esposta al MoPOP Museum of Pop Culture di Seattle.

All'interno dell'asta saranno venduti anche la Dodge Dart 170 berlina a 4 porte che aveva chiamato "Baby Blue" (si stima che possa essere venduta tra i 400.000 e i 600.000 dollari), il suo skateboard del 1985 a tema "Killers" degli Iron Maiden disegnata personalmente da Cobain con la mascotte della band "Eddie" (stimato tra i 20.000 e i 40.000 dollari), un cavalluccio Pokey appartenuto a Cobain, alcuni pass dei tour di In Utero e Nevemind, un biglietto aereo e una caricatura di Michael Jackson disegnata dallo stesso frontman di Seattle (stimato tra i 40.000 e i 60.000 dollari).