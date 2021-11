Foo Fighters: la cerimonia di introduzione nella Rock And Roll Hall Of Fame con Paul McCartney. Guarda le foto e i video

I Foo Fighters sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall Of Fame. La band di Dave Grohl è stata introdotta all'interno della prestigiosa istituzione durante la cerimonia a Cleveland in cui il grande Paul McCartney ha tenuto il discorso introduttivo.

L'ex Beatles ha poi raggiunto i Foo Fighters per una bellissima versione di Get Back. Il gruppo di Dave Grohl, accettando l'inserimento nella Hall Of Fame, ha eseguito sul palco Best of You, My Hero e l'immancabile Everlong, raddoppiata sul finale.