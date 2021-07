U2: all’asta la Mercedes-Benz 450 SEL del 1980 di Bono. Guarda le foto

La Mercedes-Benz 450 SEL del 1980 di Bono sarà venduta all'asta per circa 18.000 euro. Comprata dal frontman degli U2 non molto tempo prima della fine della produzione del modello W116, la classica berlina di lusso ha una vernice esterna grigia. La vendita è parte di un evento online su Carandlassics che prenderà il via il 18 luglio e terminerà sette giorni dopo.

L’interno in pelle pare essere ancora in buono stato per un veicolo di 41 anni, mentre l'impianto audio sembra aver visto giorni migliori, se pur è un gioiello assoluto che Bono pagò circa 12.000 sterline all'epoca (circa 55.000 euro di oggi).

La 450 SEL in questione ha percorso oltre 163.000 miglia (262.323 km), secondo il venditore, ed è stata recentemente revisionata: ha un nuovo motore di avviamento, una nuova batteria e nuove gomme.

Bono si è separò dall'auto nel 2000, quando fu acquistata all'asta dalla Pepsi e usata per raccogliere fondi per progetti in Etiopia. Poi passò a Keith Duffy dei Boyzone per poi essere venduta nuovamente.

Come ha detto Chris Pollitt di Carandclassic: "Questa non è una normale Mercedes classica degli anni Ottanta, è un pezzo di storia della musica rock moderna".