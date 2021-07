David Bowie: il suo appartamento a New York è stato venduto per poco più di 14 milioni di euro. Guarda le foto

L'appartamento di David Bowie a New York è stato venduto per 14,2 milioni di euro, dopo essere stato meno di un mese sul mercato. Il Duca Bianco aveva comprato la casa, nel quartiere SoHo/Nolita del centro di Manhattan (vicino a Washington Square Park) per poco più di 3 milioni di euro nel 1999.

L'edificio di nove piani su Lafayette Street fu originariamente costruito nel 1886 come fabbrica di cioccolato Hawley & Hoops, prima di essere convertito in un condominio con 30 unità abitative negli anni Novanta.

Secondo StreetEasy.com, l'ex casa di Bowie è stata messa in vendita il 14 giugno da The Corcoran Real Estate Group e tolta dal mercato 27 giorni dopo, l'11 luglio.

La residenza di 5.000 metri quadrati vanta quattro camere da letto, tre bagni, una biblioteca, tre terrazze, una cucina a pianta aperta e un accesso all'ascensore. La suite della camera da letto principale da sola misura oltre 1.000 metri quadrati e comprende un camino, uno spogliatoio, un bagno enorme e una terrazza privata. Un portiere a tempo pieno è presente nell’edificio di mattoni rossi con vista sullo skyline e uno dei più bei giardini pensili della città.

Bowie e sua moglie Iman si erano trasferiti nel palazzo in centro, dopo aver lasciato il loro appartamento con vista su Central Park nel 2002.

Secondo il libro di Will Brooker del 2017, “Forever Stardust: David Bowie Across the Universe”, "Bowie amava vivere a SoHo/Nolita. Si sentiva a casa, semi-anonimo, tra i newyorkesi troppo freddi per comportarsi da fan agli avvistamenti delle celebrità".