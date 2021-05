Freddie Mercury, annunciata la prima graphic novel dedicata alla sua vita. Guarda le prime immagini

«La cosa più importante è vivere una vita favolosa, non importa quanto sia lunga, basta che sia favolosa» diceva Freddie Mercury. La sua vita straordinaria vissuta al massimo e finita tragicamente, già raccontata nel 2018 nel film Bohemian Rhapsody che è diventato il biopic più visto di sempre e ha fatto vincere a Rami Malek un Oscar come miglior attore per il modo in cui ha portato sullo schermo la trasformazione da Faroukh Bulsara in Freddie Mercury e la sua inarrestabile ascesa verso la gloria del rock, diventa ora un libro a fumetti.

Si intitola Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs e racconta nel dettaglio gli anni della sua infanzia agiata a Zanzibar in Tanzania, l’educazione in India nei collegi dell’elite coloniale, il trauma della fuga della sua famiglia in Inghilterra nel 1964 dopo l’indipendenza della Tanzania, l’incontro con il rock’n’roll e la scena artistica di Londra.

JUST ANNOUNCED - @freddie_mercury: Lover of Life, Singer of Songs!



The official graphic novel tells the story of the iconic musician's life from childhood in Zanzibar + formative years in England, to becoming the world’s beloved rock star!



Pre-order: https://t.co/XJJleVSjgb pic.twitter.com/Rn5QyI5PYf — Z2 Comics (@Z2comics) May 21, 2021

Il giovane Faroukh trova la propria identità, e scopre il suo incredibile talento insieme a Brian May e Roger Taylor con cui ha formato i Queen. «Ogni capitolo è uno sguardo sui tanti aspetti della sua complessa esistenza» scrive in un comunicato la casa editrice Z2 Comics che ha prodotto il libro. La sceneggiatura di Lover of Live Singer of Songs è stata scritta da Tres Dean ed è ispirata alla biografia omonima di Freddie Mercury di Greg Brooks e Simon Lupton uscita nel 2019, gli illustratori sono Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang e Amy Liu e sulla copertina del volume di 136 pagine in uscita a novembre 2021 c’è in quadro di David Mack che raffigura Freddie nel luogo in cui la sua trasformazione riusciva sempre alla perfezione, il palco.

Con il microfono in mano, il pubblico davanti e la sua band intorno, Freddie Mercury superava tutti i propri lati oscuri e il suo carattere fragile e sensibile e diventava un’icona di incredibile potenza capace di scrivere la storia del rock con i Queen e di superare i confini di un’esistenza troppo breve.

