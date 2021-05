Nirvana, messa in vendita la casa abbandonata di Kurt Cobain e Courtney Love in cui venne scritto In Utero. Guarda le foto

È stata messa in vendita, ad un prezzo che si aggira attorno ai 900.000 dollari, la villa appartenuta a Kurt Cobain e Courtney Love sulle colline di Los Angeles. La casa, che venne acquistata dal leader dei Nirvana un anno dopo la nascita della figlia Frances Bean, si trova al momento in stato d'abbandono. Nessuno sfarzo, nessun cimelio o mobile di lusso, la casa è stata più volte occupata e vandalizzata nel corso degli anni e ora è stata messa in vendita sul sito di una popolare agenzia immobiliare della California.

All'interno di quelle stanze il leader della band di Seattle ha presumibilmente scritto la maggior parte del materiale che sarebbe confluito all'interno dell'album In Utero del 1993. Secondo l'agenzia la casa di Hollywood Hills è "diroccata ma ristrutturabile". Anche se necessita di una notevole quantità di lavori, potrebbe valerne la pena: la casa vanta un soggiorno a due piani completo di scala aperta e un ponte con vista panoramica su tutta Hollywood.

Questa non è la prima casa della famiglia di Kurt Cobain che finisce sul mercato immobiliare. Nel 2019 venne messa in vendita una casa a Seattle per da 7,5 milioni di dollari. La coppia l'aveva comprata nel 1994 e vi si era trasferita all'inizio del 1994, poco prima del suicidio di Cobain. Courtney Love ha messo in vendita un'ulteriore unità immobiliare nello stato di Washington nel 2018. Anche in quel caso la l'abitazione era in stato di abbandono e l'agente immobiliare incaricato aveva avvertito i potenziali acquirenti che "la casa avrebbe necessito di una massiccia ristrutturazione".

