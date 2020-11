E' morto Diego Armando Maradona. Il più grande giocatore di calcio di sempre

Dall'Argentina è arrivata la tragica notizia che Diego Armando Maradona sarebbe morto in seguito a complicazioni cardiache. A rivelarlo sono stati i quotidiani argentini. Manca ancora l'ufficialità da parte della famiglia Maradona. Diego aveva appena festeggiato i 60 anni. E' stato uno dei più grandi giovcatori di calcio di tutti i tempi.

In carriera il Pibe de oro, nato a Lanus il 30 ottobre del 1960 e cresciuto nel quartiere di Villa Fiorito, ha giocato nell'Argentinos Juniors, Boca Juniors (squadra del quale era tifoso), Barcellona, Napoli (per sette anni), Siviglia e Newells Old Boys conquistando un Campionato del Mondo (1986), un Campionato del Mondo under-20 (1979), 2 scudetti (1987 e 1990), una Coppa Italia (1987), 1 Supercoppa Italiana (1990), 1 Coppa UEFA (1989), 1 Coppa di Spagna (1983), 1 Supercoppa di Spagna (1983), 1 Coppa della Liga (1983), 1 Campionato argentino (1981).