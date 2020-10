Lou Reed: le foto più belle della leggenda del rock

Le immagini piu' belle del leggendario artista della Grande Mela nato a New York il 2 marzo 1942 e scmparso a Long Island il 27 ottobre 2013 a 71 anni. Cantore al contempo crudo e ironico dei bassifondi metropolitani, dell'ambiguità umana, dei torbidi abissi della droga e della deviazione sessuale, ma anche della complessità delle relazioni di coppia e dello spleen esistenziale, Lou ha finito con l'incarnare lo stereotipo dell'Angelo del male, immagine con cui ha riempito i media per oltre tre decenni divenendo una delle figure più influenti della musica e del costume contemporanei. Celebri e imitatissimi il suo look divenuto un marchio di fabbrica (giacca di pelle nera, jeans e Ray-Ban scuri), la sua voce apatica e apparentemente monocorde, il suo stile chitarristico abrasivo e dissonante.

LA SUA DISCOGRAFIA

VELVET UNDERGROUND

The Velvet Underground & Nico (1967)

White Light/White Heat (1968)

The Velvet Underground (1969)

Loaded (1970)



SOLISTA

Lou Reed (1972)

Transformer (1972)

Berlin (1973)

Sally Can't Dance (1974)

Metal Machine Music (1975)

Coney Island Baby (1975)

Rock and Roll Heart (1976)

Street Hassle (1978)

The Bells (1979)

Growing Up in Public (1980)

The Blue Mask (1982)

Legendary Hearts (1983)

New Sensations (1984)

Mistrial (1986)

New York (1989)

Songs for Drella (con John Cale - 1990)

Magic and Loss (1992)

Set the Twilight Reeling (1996)

Ecstasy (2000)

The Raven (2003)

Hudson River Wind Meditations (2007)

Lulu (con i Metallica - 2011)