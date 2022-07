Ozzy Osbourne: in vendita la sua casa di Los Angeles per 18 milioni di dollari. Guarda le foto

Ozzy Osbourne e la moglie Sharon hanno deciso di mettere in vendita la loro villa (in stile mediterraneo) di Los Angeles per 18 milioni di dollari e nella quale hanno vissuto per sette anni. La coppia sembra che abbia deciso di tornare a vivere in pianta stabile in Inghilterra a Welder House nel Buckinghamshire (una quarantina di km a ovest di Londra)



La villa è grande circa 1000 metri quadri (più mezzo acro di terreno) ed ha sei camere da letto, undici bagni ed è stata costruita nel 1928.



Photo Credit: dirt.com