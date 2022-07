Guns N' Roses: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano

Le foto e la scaletta dell'unica data italiana del 2022 della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan allo Stadio San Siro di Milano

PICS: Katarina Benzova

SCALETTA:

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Slither

Double Talkin' Jive

Walk All Over You

Reckless Life

Estranged

Live and Let Die

Rocket Queen

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog

Absurd

Hard Skool

Civil War (Jimi Hendrix "Machine Gun" Outro)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

Better

November Rain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover) (Alice Cooper "Only Women Bleed" intro)

Nightrain



Encore:

Patience (The Beatles' "Blackbird" intro)

Don't Cry

Paradise City