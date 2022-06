Le foto, e la scaletta, del concerto dei Pixies a Imola in apertura del live dei Pearl Jam (Foto Mathias Marchioni)

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Gouge Away

Wave of Mutilation

Bone Machine

U-Mass

Head On (The Jesus and Mary Chain cover)

Hey

Gigantic

Vamos

Here Comes Your Man

All the Saints

Cactus

Where Is My Mind?

Winterlong (Neil Young cover)

There's a Moon On

Caribou

Death Horizon

Mr. Grieves

Crackity Jones

Isla de Encanta

Debaser