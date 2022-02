Frances Bean Cobain ha venduto la sua casa sulle colline di Hollywood a 2 milioni di euro. Guarda le foto

Frances Bean Cobain, figlia del frontman dei Nirvana e di Courtney Love, ha venduto la sua casa a Hollywood Hills, vicino agli Universal Studios, per oltre 2,2 milioni di dollari. La villa in stile coloniale spagnola è stata costruita nel 1926 ed era stata recentemente ristrutturata con nuovi pavimenti, piastrelle e porte.



Secondo quanto riportato da Realtor.com era stata acquistata dalla Cobain nel luglio 2020 per 1.996.000 dollari. L’immobile si trova su quasi un terzo di acro. Ha un garage per due auto a livello della strada, un patio e una guesthouse con ingresso privato, una zona giorno con un camino e travi a vista, quattro camere da letto e tre bagni che Frances Bean Cobain ha posseduto per meno di due anni.