Giulia Salvi durante la diretta di Personal Giulia ha consegnato a Francesco di Aviano (Pordenone), vincitore del concorso di Virgin Radio (voluto per celebrare l'uscita del nuovo album dei Foo Fighters Medicine At Midnight) insieme a Sony Music Italy e Mondadori Store, il basso autografato di Nate Mendel e altre grandi memorabilia della band di Dave Grohl, tra cui le bacchette e le pelli utilizzate in concerto dal batterista Taylor Hawkins. Guarda le foto più belle della diretta