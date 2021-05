Mötley Crüe, Tommy Lee ha comprato una splendida villa in stile giapponese per 4 milioni di dollari. Guarda le foto

Tommy Lee ha deciso di cambiare casa. Secondo quanto riportato dal magazine TMZ, il batterista avrebbe acquistato una nuova bellissima villa a Brentwood, in California. Il fondatore dei Mötley Crüe ha sborsato circa 4,15 milioni di dollari per quello che viene definito come "un moderno santuario di ispirazione giapponese", composto da quattro camere da letto, 5 bagni e un living esterno e interno in stile zen.

Tommy Lee Drops $4.15M for Japanese-Inspired Pad in Brentwood https://t.co/XRN3nZ1gd0 — TMZ (@TMZ) May 5, 2021

La residenza è sviluppata su circa 396 metri quadrati ed è costruita in una sorta di canyon, ha un ampio soggiorno a pianta aperta con sala da pranzo e una cucina a vista. Ha inoltre una piscina esterna con cascate, un'area per il barbecue, una casa sull'albero e una serra. La cucina dispone di mobili antichi in stile tansu giapponesi. È presente una camera adibita ad ufficio con una scala a chiocciola che conduce direttamente ad una enorme stanza per praticare lo yoga.

