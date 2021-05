A Los Angels sul palco per beneficenza Foo Fighters, Brian Johnson degli AC/DC e Eddie Vedder. Guarda le foto!

Dave Grohl nelle interviste di presentazione della sua autobiografia The Storyteller, Tlaes of Life and Music ha spiegato con la sua solita semplicità la sua vita: «Ho raccontato cosa vuole dire per un ragazzo qualsiasi di Springfield, Virginia, diventare un musicista rock professionista e poter incontrare quelli che da ragazzino erano i miei idoli». Dopo aver raccontato l’incontro con Paul Stanley dei Kiss nella scuola di sua figlia e la collaborazione con Mick Jagger nel singolo Eazy Sleazy, Dave Grohl ha parlato della sua passione per gli AC/DC e di come vedere per la prima volta il film concerto Let There Be Rock a 15 anni gli ha cambiato la vita.

«La band dei miei sogni con cui suonare la batteria sono gli AC/DC» ha detto, «Purtroppo Phil Rudd è tornato... Se ascolti i loro primi album senti un po’ di dinamismo poi si sono stabilizzati sul groove. Sono gli AC/DC, hanno loro le chiavi di quel suono».

Dopo aver registrato una cover di Let There Be Rock con i Foo Fighters nel 2017 per lo show BBC Radio 1 Live Lounge, Dave Grohl ha potuto realizzare il suo sogno cantando Back in Black insieme a Brian Johnson durante un concerto benefico che verrà trasmesso online sabato 8 maggio su YouTube e sui principali network americani. L’evento che si è volto a Los Angeles al Sofi Stadium di Inglewood si chiama “Vax Live: The Concert to Reunite the World” ed è stato organizzato dall’associazione Global Citizen per invitare i governi di tutto il mondo a rendere «Accessibile a chiunque il vaccino contro il Covid per fermare la pandemia per sempre e ovunque, per proteggere il pianeta e portare avanti l’eguaglianza per tutti» come si legge sul sito www.globalcitizen.org

Il concerto ha visto salire sul palco davanti a 27.000 spettatori scelti tra medici, infermieri e lavoratori essenziali (la capacità del Sofi Stadium è di circa 70.000 persone) anche Eddie Vedder oltre al conduttore televisivo Jimmy Kimmel a Ben Affleck e altre celebrities. I Foo Fighters hanno fatto un set di sei canzoni, tra cui Everlong e My Hero, che in America è diventato un inno della lotta alla pandemia e sono stati raggiunti sul palco da Brian Johnson per una versione esplosiva di Back in Black.