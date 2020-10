La gallery con le immagini dedicate al leggendario chitarrista nato a Nimega (in Olanda) il 26 gennaio 1955 e scomparso a Santa Monica il 6 ottobre 2020. (Photo Getty Images)

LA DISCOGRAFIA DI EDDIE VAN HALEN CON I VAN HALEN

1978 - Van Halen

1979 - Van Halen II

1980 - Women and Children First

1981 - Fair Warning

1982 - Diver Down

1984 - 1984

1986 - 5150

1988 - OU812

1991 - For Unlawful Carnal Knowledge

1995 - Balance

1998 - Van Halen III

2012 - A Different Kind of Truth