La villa appartenuta a Ozzy Osbourne e Noel Gallagher è in vendita per 9 milioni di euro. Guarda le foto!

Chalfont Manor, sontuosa proprietà appartenuta a Ozzy Osbourne e Noel Gallagher, è di nuovo sul mercato al costo di 9 milioni di euro. La dimora, grande 13.000 metri quadri, si trova nell'esclusivo villaggio di Chalfont St Giles nel Buckinghamshire in Inghilterra. Al suo interno ha un proprio cinema Steinway (da 1 milione di euro), 12 camere da letto con letti a baldacchino, 11 sale di ricevimento, una piscina, bagni in marmo con vasche in stile vittoriano e cantina, un cortile all'aperto accanto ai garage e una sala giochi. Il maniero è dotato di un'ulteriore ala ovest che comprende altri due appartamenti con altre cinque camere da letto.

Simon Stone dell’agenzia immobiliare Unique Property Company ha riportato: "Ho venduto molte proprietà con home cinema e questa è la più avanzata. Il proprietario è nell'industria audiovisiva. Ha costruito molte sale di proiezione, senza badare a spese. Ovunque si guardi, l'attenzione ai dettagli è meticolosa e le finiture sono sublimi".