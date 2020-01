Nirvana: Dave Grohl (con la figlia Violet), Krist Novoselic e Pat Smear riuniti in concerto a Los Angeles. Guarda le foto e i video

I membri superstiti dei Nirvana si sono riuniti lo scorso fine settimana per suonare un set speciale all'Hollywood Palladium di Los Angeles.

La band, composta da Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, si è esibita in occasione della mostra benefica organizzata da The Art Of Elysium intitolata "Heaven Is Rock And Roll" suonando cinque classici della loro carriera. Grohl, Novoselic e Smear sono stati accompagnati sul palco da Violet Grohl,figlia tredicenne del batterista, St. Vincent e Beck.

La scaletta:

Lithium In Bloom Been A Son Heart-Shaped Box The Man Who Sold The World

Durante la serata, oltre ai i membri superstiti dei Nirvana, di sono esibiti anche i Cheap Trick e Marilyn Manson.

L'ultima volta che Grohl, Novoselic e Smear hanno suonato insieme è stato nel 2018 portando sul palco la cover di Molly's Lips dei The Vaselines, canzone reinterpretata anche dai Nirvana nel 1991.

Guarda il video con l'esibizione completa: