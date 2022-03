KISS, Off The Soundboard: Virginia Beach 2004 - Riascolta lo speciale con Alteria

Riascolta lo speciale dedicato a Off The Soundboard: Virginia Beach 2004, il nuovo album live dei KISS.

KISS - Off The Soundboard: Live In Virginia Beach è stato registrato al Virginia Beach Amphitheatre il 25 luglio 2004 ed è il secondo di una serie di bootleg live ufficiali pubblicati dalla band. Disponibile in versione 2CD, su vinile nero 180g (3 LP) e colorato Limited Edition (3LP), oltre alle versioni digitali.

Off The Soundboard: Live In Virginia Beach presenta la leggendaria band nel bel mezzo del loro Rock The Nation Tour, noto per essere il primo tour completo negli Stati Uniti della formazione di Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer. Le 20 canzoni contenute all’interno dell’album includono brani classici dei KISS come "Lick It Up", "I Love It Loud" e il successo mondiale nonché numero 11 della classifica Billboard degli Stati Uniti nel 1979 "I Was Made For Lovin' You", così come altri brani molto amati dai fan: "Makin' Love", "King Of The Night Time World" e "100,000 Years", che ripercorrono il sorprendente repertorio di oltre 40 anni di attività.

I KISS sono riconosciuti a livello mondiale come una delle più grandi live band di tutti i tempi e sono artefici di quello che è universalmente considerato il miglior album dal vivo di sempre, nonché Disco d'Oro nel 1975 e numero 9 nella classifica Billboard: Alive!

Con Off The Soundboard: Live In Virginia Beach prosegue la serie di album dal vivo rivoluzionari; l’album documenta la stravaganza spettacolare e straordinaria di un concerto dei KISS.

I Kiss hanno venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo e sono il primo gruppo americano ad aver vinto in ogni categoria del Gold Record Award. L’ineguagliabile eredità della band è stata segnata da tour mondiali da record, nel corso di una straordinaria carriera lunga finora 48 anni.

KISS – Off The Soundboard: Live In Virginia Beach

2CD

CD 1

1. Love Gun

2. Deuce

3. Makin’ Love

4. Lick It Up

5. Christine Sixteen

6. Tears Are Falling

7. She

8. Got To Choose

9. I Love It Loud

10. I Want You

CD 2

1. Psycho Circus

2. King Of The Night Time World

3. War Machine

4. 100,000 Years

5. Unholy

6. Shout It Out Loud

7. I Was Made For Lovin’ You

8. Detroit Rock City

9. God Gave Rock ‘N’ Roll To You II

10. Rock and Roll All Nite

3LP

LP 1

1. Love Gun (Side A)

2. Deuce (Side A)

3. Makin’ Love (Side A)

4. Lick It Up (Side A)

5. Christine Sixteen (Side B)

6. Tears Are Falling (Side B)

7. She (Side B)

8. Got To Choose (Side B)

LP 2

1. I Love It Loud (Side A)

2. I Want You (Side A)

3. Psycho Circus (Side A)

4. King Of The Night Time World (Side B)

5. War Machine (Side B)

6. 100, 000 Years (Side B)

LP 3

1. Unholy (Side A)

2. Shout It Out Loud (Side A)

3. I Was Made For Lovin’ You (Side A)

4. Detroit Rock City (Side A)

5. God Gave Rock ‘N’ Roll To You II (Side B)

6. Rock And Roll All Nite (Side B)