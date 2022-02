Eddie Vedder - Earthling - Riascolta lo speciale con Paola Maugeri

Riascolta lo speciale dedicato a Eddie Vedder in occasione dell'uscita di Earthling, il suo nuovo album solista.

A cura di Paola Maugeri

Il nuovo album di Eddie Vedder, che segue la pubblicazione della colonna sonora scritta per il film Flag Day di Sean Penn, è prodotto da Andrew Watt, ex chitarrista dei California Breed e produttore dell'ultimo album di Ozzy Osbourne Ordinary Man che gli è valso un Grammy come Produttore dell'Anno 2021. Nella lineup che esegue il brano compaiono anche Chad Smith e Josh Klinghoffer.

TRACKLIST:

“Invincible”

“Long Way”

“Power of Right”

“Brother the Cloud”

“Fallout Today”

“The Dark”

“The Haves”

“Good and Evil”

“Rose of Jericho”

“Try”

“Picture”

“Mrs. Mills”

“On My Way”