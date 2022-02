Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators - 4 - Riascolta lo speciale con Ringo

Riascolta lo speciale dedicato a "4", il nuovo album di inediti di Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

A cura di Ringo

"Credo sia la cosa migliore che abbiamo mai fatto» ha dichiarato il grande chitarrista «Non abbiamo nessuna intenzione di rallentare». Il nuovo album è il seguito di Living the Dream del 2018, e secondo quanto ha raccontato Myles Kennedy in un’intervista radiofonica con la stazione di New York Q104.3: «Ha iniziato a prendere forma durante il tour del 2018 e 2019. Abbiamo molte canzoni da scegliere, l’unica cosa da risolvere è trovare il momento giusto per pubblicarlo».

L’album è il primo pubblicato dalla Gibson Records, l’etichetta discografica creata dallo storico marchio di chitarre (di cui Slash è testimonial) in collaborazione con BMG: «È un onore per me essere la prima uscita della Gibson Records» ha dichiarato Slash, «È un evento che segna l’apice della nostra collaborazione. So per certo che sarà un’etichetta che supporterà creativamente gli artisti in modo genuino».

Per quanto riguarda il lavoro con i Conspirators (gli altri membri della band sono Brent Fitz alla batteria, Frank Sidoris alla chitarra e Todd Kerns al basso), Slash ha spiegato: «Il tour è l’unica vera occasione che abbiamo di creare le canzoni, perché a me piace scrivere durante gli spostamenti e provare durante i soundcheck. Quando torniamo a casa rivediamo tutto il materiale nato in tour, il disco di solito è il culmine di tutta la musica che abbiamo suonato insieme». Myles Kennedy ha spiegato che anche 4 racchiude il medesimo spirito: «Ha una grande atmosfera live, è pieno di energia. È stato molto divertente realizzarlo». Slash ha spiegato che per lui tutto parte dalla batteria: «Per capire se un’idea funziona per me è fondamentale sentire come si lega agli altri strumenti e al ritmo di batteria creato da Brent. Il problema dei chitarristi come me è che passiamo un sacco di tempo a provare riff e assoli, ma dobbiamo sempre farci una domanda: è davvero una canzone?». Ritrovarsi con i Conspirators non è facile, spiega Slash, ma grazie all’intesa musicale con la band il risultato funziona: «Myles vive a Washington State, io a Los Angeles e gli altri a Las Vegas. Per questo il materiale accumulato durante i tour è importante: li faccio venire tutti a Los Angeles, lavoriamo su quelle canzoni e l’album è pronto».

TRACKLIST:

1. "The River Is Rising"

2. "Whatever Gets You By"

3. "C'est La Vie"

4. "The Path Less Followed"

5. "Actions Speak Louder Than Words"

6. "Spirit Love"

7. "Fill My World"

8. "April Fool"

9. "Call off the Dogs"

10. "Fall Back to the Earth"