Riascolta lo speciale appuntamento Best Rock dedicato al nuovo album di inediti dei Foo Fighters Medicine At Midnight!

All'interno anche l'intervista esclusiva realizzata a Dave Grohl

A cura di Andrea Rock

TRACKLIST

1. Making a Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting on a War

5. Medicine at Midnight

6. No Son of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young