Riascolta lo speciale Best Rock dedicato agli AC/DC in occasione dell'uscita del nuovo lavoro di studio Power Up!

Un'occasione unica per ascoltare alla radio il nuovo album di inediti della band di Angus Young e Brian Johnson.

Con Giulia Salvi

TRACKLIST

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red