Riascolta lo speciale appuntamento #BestRock dedicato a "Letter To You", il nuovo album di Bruce Springsteen con la E Street Band!

A cura di Andrea Rock

TRACKLIST

1. One Minute You’re Here

2. Letter to You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs a Shooter"

5. Last Man Standing

6. The Power of Prayer

7. House of a Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was the Priest

10. Ghosts

11. Song for Orphans

12. i’ll See You in My Dreams