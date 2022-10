Nickelback, pubblicato il nuovo singolo Those Days, secondo estratto dall'album Get Rollin'. Ascoltalo qui

I Nickelback hanno pubblicato il secondo singolo tratto dall'attesissimo nuovo album "Get Rollin'", in uscita il 18 novembre su BMG. Sullo sfondo di una melodia di chitarra da inno, "Those Days" ricorda le avventure giovanili.

"Il tempo che sprechiamo, perché la vita può aspettare... Cosa daremmo per rivivere un solo giorno", canta il frontman Chad Kroeger. Dal restare fuori oltre il coprifuoco all'innamorarsi per la prima volta, l'ultimo singolo dei Nickelback è un'ode sincera e onesta ai bei tempi passati.

In contrasto con il precedente singolo "San Quentin", che è stato il primo brano tratto dall'imminente nuovo album "Get Rollin'", "Those Days" si affida al lato più melodico della band, come già mostrato nelle hit da classifica come "Rockstar", "Photograph" e "How You Remind Me". Dalla sua uscita a settembre, "San Quentin" ha avuto un enorme successo radiofonico, salendo al primo posto nella active rock radio in Canada in sole quattro settimane ed entrando nella top 20 delle active rock radio negli Stati Uniti. Con sei milioni di streaming fino ad oggi, l'emozionante brano è cresciuto attraverso le piattaforme digitali, generando un entusiasmo globale per il primo album in studio della band dopo cinque anni.



Il decimo disco in studio della band, "Get Rollin’" and "Get Rollin’ (Deluxe)", sarà disponibile attraverso le piattaforme digitali e l’acquisto del CD fisico. Oltre a “Those Days” e “San Quentin”, l’edizione deluxe includerà quattro bonus track – le versioni acustiche di “High Time”, “Just One More”, “Does Heaven Even Know You’re Missing?” e “Horizon”. Le versioni standard ed esclusive dell’album saranno pubblicate anche in vinile nel 2023.

La tracklist del nuovo album dei Nickelback Get Rollin':