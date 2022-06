Paul McCartney e Dave Grohl: il video della leggendaria esibizione a Glastonbury

Durante il grande concerto dell'immenso Paul McCartney dello scorso sabato 25 giugno, durato ben 38 brani, sono saluti sul palco a sorpresa Bruce Spingsteen e Dave Grohl.

Dopo l'apparizione del Boss assieme a Jon Bon Jovi la settimana scorsa durante il concerto di McCartney in New Jersey, Springsteen ha replicato salendo sul palco dello storico palco inglese davanti a migliaia di fan in completo delirio. Il Pyramid Stage è stato protagonista anche del ritorno dal vivo di Dave Grohl per la prima volta dopo la scomparsa dell'amico e batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins.

Il nostro Rock Ambassador ha eseguito assieme a McCartney I Saw Her Standing There dei Beatles e Band On The Run dei Wings, mentre Springsteen ha interpretato insieme a Sir Macca Glory Days e I Wanna Be Your Man.

Springsteen e Grohl sono poi tornati sul palco per il grande e storico finale con The End, regalandoci scatti e immagini che sono sicuramente entrate di diritto nella storia del rock.