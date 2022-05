Mark Lanegan, è stato pubblicato l'ultimo video girato dal compianto leader degli Screaming Trees. Guardalo qui

È stato pubblicato il video ufficiale di Hiraeth, uno degli ultimi brani registrati dal grande Mark Lanegan, il compianto frontman degli Screaming Trees scomparso lo scorso 22 febbraio a soli 57 anni nella sua casa di Killarney, in Irlanda.

Il video è stato girato nell'ottobre 2021 vicino alla casa irlandese di Lanegan poco dopo essersi ripreso dall'infezione da Covid-19 che l'aveva colpito nelle settimane precedenti. Il brano è stato realizzato dall'ex Screaming Trees assieme a Joe Cardamone, l'ex leader degli Icarus Line. Cardamone ha così raccontato al magazine Spin il significato del brano e i momenti trascorsi assieme a Lanegan per la realizzazione di questo progetto:

"Questa è stata un'occasione per trascorrere del tempo insieme e per Mark di mostrarmi la sua nuova città. Sembrava così genuinamente felice lì, più di quanto forse non abbia mai visto a Los Angeles. Era circondato dalla natura e dalla pace. È un angolo di mondo mozzafiato. L'ultimo giorno decidemmo tutti insieme di visitare una sponda del lago che Mark doveva ancora esplorare. Abbiamo camminato e parlato nel bosco per diverse ore e alla fine abbiamo fatto acceso la telecamera. Avevo sempre sperato di fare una sorta di visual per 'Hiraeth', ma a questo punto eravamo quasi fuori tempo. Il filmato che alla fine abbiamo realizzato credo che, per quanto io ne sappia, sia l'ultimo mai girato da Mark."

Il brano Hiraeth fa parte del progetto realizzato da Mark Lanegan e Joe Cardamone dal titolo "Dark Mark VS Skeleton Joe".