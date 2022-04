Nel 2013, in occasione di un'ospitata in diretta da Jimmy Fallon, il grande Roger Waters eseguì una potentissima versione di In The Flash (brano di apertura del maestoso concept album del 1979 The Wall) accompagnato da una band di musicisti d'eccezione: i Foo Fighters.

Nonostante la differenza di stile della loro produzione l'improvvisato progetto suonò in maniera naturale e fedele alla versione contenuta nel disco originale.