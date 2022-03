Ucraina: a Odessa ragazzo suona It's My Life dei Bon Jovi mentre viene fortificata la spiaggia. Guarda il video

Ciò che sta accadendo in Ucraina in queste settimane è sotto gli occhi di tutto il mondo. La popolazione è allo stremo e i cittadini stanno facendo tutto il possibile per difendere le loro città dall'aggressione russa, sempre più potente e violenta.

In un video pubblicato in rete poche ore fa viene mostrato come la popolazione di Odessa sia impegnata nella fortificazione della spiaggia, nel tentativo di arginare un probabile sbarco delle forze armate russe. Ma a dare la forza e a tenere alto lo spirito dei cittadini è un giovane ragazzo con la sua batteria, intento a suonare e diffondere a tutto volume It's My Life dei Bon Jovi.

Guarda il video nel player in cima a questa pagina.

La musica è senza alcun dubbio uno dei linguaggi universali di speranza, in grado di unire i cuori e le volontà di milioni di persone di lingue, etnie e culture diverse. In queste terribili settimane giorni terribili, funestati dalle tragiche notizie riportate dai fronti della guerra in Ucraina, sono arrivate diverse testimonianze di speranza di chi è riuscito con tutte le sue forze a raggiungere la salvezza.

Come ad esempio una donna ucraina è arrivata al confine con la Polonia dopo tre giorni di cammino e altrettante notti insonne pur di sfuggire ai bombardamenti dell'esercito russo. Non appena toccato il confine con L'Unione Europea è stata accolta da volontari e soccorritori che, a sorpresa, le hanno messo a disposizione anche un pianoforte: la donna ha così suonato una delle canzoni più iconiche dell'immaginario rock mondiale, trasformandola immediatamente in un inno di speranza: We Are The Champions dei Queen.

Guarda il video: