Flea a sorpresa sul palco con Nick Cave e Warren Ellis durante un concerto a Los Angeles. Guarda il video

Durante un concerto di Nick Cave e Warren Ellis, andato in scena allo Shrine Auditorium di Los Angeles, è salito sul palco a sorpresa il grande Flea dei Red hot Chli Peppers.

Il bassista, che ritiene Nick Cave uno dei suoi più grandi idoli di sempre, ha eseguito una bellissima versione di We No Who U R dei The Bad Seeds assieme al cantautore australiano e Warren Ellis.

"Flea è un fratello meraviglioso. È stato fantastico averti sul palco con me e Nick allo Shrine. Posso sentir uscire la forza della tua anima quando sei sul palco"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warren Ellis (@thewarrenellis)

È difficile per una rockstar quando uno dei tuoi artisti preferiti non pensa lo stesso su di te. Flea in passato ha vissuto un'esperienza davvero bizzarra assieme a Nick Cave quando quest'ultimo, riferendosi all'album Stadium Arcadium, disse: «Ogni volta che ascolto qualcosa e mi chiedo: cosa è questa spazzatura? La risposta è sempre la stessa: i Red Hot Chili Peppers».