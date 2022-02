Eddie Vedder, Stewart Copeland dei Police a sorpresa sul palco (e Chad Smith sorprende alla chitarra). Guarda il video

Durante un concerto a Los Angeles Eddie Vedder è stato raggiunto sul palco a sorpresa dal grande Stewart Copeland per suonare Message In A Bottle e la cover di Rockin' In A free World di Neil Young.

Il batterista dei Police ha eseguito il brano accompagnando la "all-star" band del frontman dei Pearl Jam composta da Josh Klinghoffer, Andrew Watt, Glen Hansard e Chad Smith che per l'occasione ha imbracciato una chitarra.

Guarda il video dell'esibizione di Stewart Copeland con Eddie Vedder nel player in alto e Chad Smith con la chitarra nel video che segue: