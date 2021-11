Stereophonics, pubblicato il nuovo singolo "Do Ya Feel My Love?". Ascoltalo qui e guarda il video

Gli Stereophonics hanno pubblicato Do Ya Feel My Love?, il nuovo singolo e secondo estratto da Oochya!, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 4 marzo 2022.

Riconoscibile nel classico stile della band gallese fin dai primi secondi il brano è accompagnato anche da un videoclip diretto dal regista Maxim Kelly (in premiere alle 19:00 del 10 novembre). Do Ya Feel My Love? sembra un flashback che racconta in ogni nota il DNA del passato musicale della band, con la formula tipica dei rocker gallesi guidati dalla straordinaria voce di Kelly Jones.

Quest'anno la band celebra il 25° anno di carriera e il primo singolo estratto dall'album Oochya!, "Hanging On Your Hinges", è un vero e proprio inno alle origini della band, dimostrando nei suoni e nelle voci tutto l'amore del frontman Kelly Jones per il garage rock.

Il nuovo album uscirà in CD, Doppio Vinile e in un'esclusiva versione in vinile colorato, oltre al forato digitale con audio HD.

La tracklist del nuovo lavoro di studio degli Stereophonics, "Oochya!":

1. Hanging On Your Hinges

2. Forever

3. When You See it

4. Do Ya Feel My Love?

5. Right Place Right Time

6. Close Enough To Drive Home

7. Leave The Light On

8. Running Round My Brain

9. Every Dog Has Its Day

10. You’re My Soul

11. All I Have Is You

12. Made A Mess Of Me

13. Seen That Look Before

14. Don’t Know What Ya Got

15. Jack In A Box

Ascolta QUI il nuovo singolo Do Ya Feel My Love?