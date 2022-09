Dave Mustaine: "Nei Metallica ero io il maschio alfa"

Dave Mustaine compie 61 anni. Il chitarrista, voce e fondatore dei Megadeth è nato a Las Mesa in California il 13 settembre 1961 e nella sua carriera da gigante del trash metal (è considerato uno dei migliori chitarristi ritmici di sempre) ha pubblicato quindici album da Killing is My Business... and Business is Good del 1985 a The Sick, The Dying... and the Dead, vincendo anche un Grammy come Best Metal Performance nel 2017 per il brano Dystopia.

Eppure Dave non ha mai dimenticato la sua breve e sfortunata esperienza con i Metallica: “In quella band ero chiaramente io il maschio alfa” ha detto in una intervista in cui ha raccontato tutta la sua carriera. Dave Mustaine è il primo a rispondere all’annuncio pubblicato su un giornale di Los Angeles da Lars Ulrich e James Hetfield per formare una band. Si dice che abbia avuto il posto subito, solo con la sua presenza, ma la sua storia con la band finisce subito a causa dei suoi abusi di droga e alcol e del suo comportamento sempre più incontrollabile ed aggressivo.



Dave Mustaine ha contribuito a scrivere quattro canzoni che verranno pubblicate sull’album Kill 'Em All e due che escono su Ride the Lightning, ma appena la band arriva a New York per registrare il proprio debutto viene messo su un autobus Greyhound per New York e ufficialmente allontanato dalla band: “Senza nessun avvertimento e nessuna seconda occasione” ha scritto nella sua biografia Mustaine: A Heavy Metal Memoir.

Intervistato dalla rivista Classic Rock, Dave Mustaine ha mostrato tutto il suo carattere parlando dei suoi esordi con i Metallica: “Perché ero io quello che nei concerti parlava tra una canzone e l’altra! Perché ero quello che si occupava di parlare con i promoter e farci pagare! Perché ero io quello che partiva per primo quando c’era da litigare!”. Dopo aver lasciato i Metallica, Dave Mustaine ha fondato i Fallen Angels e poi (dopo aver lavorato in una società di telemarketing fino a quando non ha raccolto i soldi per pagare l’affitto di un appartamento a Hollywood) ha fondato i Megadeth con il bassista Dave Ellefson.



La musica è sempre stata una via di fuga e una salvezza per Dave Mustaine, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova con un padre alcolizzato: “Come potevo sentirmi a 20 anni quando ero il chitarrista della nuova band più esaltante del mondo e sono stato cacciato via?” ha detto, “E’ stato un tradimento, da quel momento in poi è stato uno scontro totale.” Oggi però le cose sono cambiate e Dave Mustaine dice di essere in ottimi rapporti con i Metallica: “Voglio bene a quei ragazzi. Ho scritto a James poco fa per rassicurarlo quando durante un concerto ha detto di non sentirsi sicuro del suo modo di suonare: sei un grande chitarrista, James. Non mi ha risposto, ma non c’era bisogno. Volevo solo dirglielo.”

Mustaine ha anche spiegato che i Big Four del trash metal (Megadeth, Metallica, Slayer e Anthrax) dovrebbero fare di più per condividere le proprie esperienze con nuove generazioni di musicisti e portare avanti il loro suono, e per quanto riguarda il futuro dei Megadeth ha mostrato ancora una volta tutto il suo carattere: “Il nostro ultimo album The Sick, the Dying....and the Dead è solo il primo di una lunga serie.”