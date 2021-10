Bryan Adams annuncia il nuovo album "So Happy It Hurts". Ascolta qui il nuovo singolo e guarda il video

Il grande Bryan Adams ha annunciato l'uscita del suo nuovo album So Happy It Hurts, il primo lavoro di inediti da Shine a Light del 2019. Il nuovo lavoro di studio del rocker canadese, in uscita il prossimo 11 marzo, conterrà 12 tracce.

Adams per la scrittura di questo disco si è ispirato alla "libertà” della strada: “La pandemia e il lockdown hanno davvero portato a casa la verità che la spontaneità può essere portata via. All'improvviso tutti i tour si sono fermati, nessuno poteva saltare in macchina e andare dove aveva in mente. La titletrack del disco, So Happy It Hurts, parla di libertà, autonomia, spontaneità e delle emozioni che provoca prendere una strada aperta. L'album tocca molte delle cose effimere della vita che sono il reale segreto della felicità, soprattutto la connessione umana".

Oltre ad aver annunciato il nuovo album, la cui titile track è anche il primo singolo, Bryan Adams ha pubblicato le date italiane del tour previsto per il 2022:

Venerdì 11 febbraio - Roma - Palazzo dello Sport

Sabato 12 febbraio - Firenze - Mandelaforum

Lunedì 14 febbraio - Conegliano (Treviso) - Zoppas Arena