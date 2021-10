Guns N' Roses, Wolfgang Van Halen sale sul palco con la band per suonare Paradise City. Guarda il video

Lo scorso sabato i Guns N' Roses si sono esibiti al Seminole Hard Rock Live Arena di Hollywood per una delle tappe del loro nuovo tour. Ad aprire l'esibizione della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan sono stati i Mammoth WVH, la band di Wolfgang Van Halen, il figlio del leggendario Eddie Van Halen.

Durante il concerto della band californiana il giovane chitarrista è stato chiamato sul palco in conclusione dello show per suonare una divertente e potente versione di Paradise City. Oltre ad esibirsi con la sua Gibson, il giovane Van Halen ha anche cantato parte del brano condividendo il microfono con Slash e Duff.

Guarda il video nel player in cima a questa pagina.

SCALETTA:

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Double Talkin' Jive

Welcome to the Jungle

Better

Estranged

Live and Let Die (Wings cover)

You're Crazy

Rocket Queen

Shadow of Your Love

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Absurd

Hard Skool

Civil War

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

November Rain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Patience

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)

Nightrain



BIS:

Coma

Don't Cry

The Seeker (The Who cover)

Paradise City (con Wolfgang Van Halen)