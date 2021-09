Biffy Clyro, pubblicato il nuovo inedito A Hunger In Your Haunt. Ascoltalo qui

I Biffy Clyro hanno pubblicato un nuovo inedito dal nuovo album di studio annunciato poche settimane fa dal titolo The Myth Of The Happily Ever After. Si chiama A Hunger In Your Haunt e secondo quanto riportato dalla band rappresenta il primo vero singolo dal nono album di inediti che sarà pubblicato dalla band di Simon Neil che ha descritto così il brano: "Questo è un riff che avevo in testa da molto tempo. Rappresenta per me un'espressione di pura frustrazione. Ci sono stati momenti nell'ultimo anno in cui volevo solo urlare a squarciagola. Mi mancava uno scopo e non volevo alzarmi più dal letto, la canzone rappresenta un campanello d'allarme per me stesso".

Simon Neil ha così descritto il potere che ha per lui questo brano: "Devi accenderti il fuoco dentro e alzarti e fare qualcosa, perché nessuno lo farà mai per te. per me è come se fosse una specie mantra automotivante".

The Myth Of The Happily Ever After sarà pubblicato dalla band scozzese il prossimo 22 ottobre