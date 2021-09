Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister insieme nella nuova versione di Hellraiser per i 30 anni di No More Tears

In occasione del trentesimo anniversario dall'uscita dell'album No More Tears, pubblicato il 17 settembre 1991, il grande Ozzy Osbourne ha reso disponibile sui principali servizi di streaming online una nuova versione di Hellraiser, uno dei brani composti dal Principe delle Tenebre insieme al leader dei Motörhead per quello che forse è uno degli album più importanti della carriera solista del frontman dei Black Sabbath.

In questa nuova versione del brano Ozzy e il compianto Lemmy sono presenti entrambi nella linea vocale del brano che, nel 1991, venne pubblicato con la voce del Principe delle Tenebre nell'album No More Tears e, nel 1992, con la voce di Lemmy nell'album March ör Die dei Motörhead.

No More Tears verrà ripubblicato in occasione del trentesimo anniversario dall'uscita originaria dell'album il prossimo 17 settembre.